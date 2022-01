Quatro pessoas morreram em acidentes nas estradas do RS neste domingo

publicidade

Desde a madrugada deste domingo, a menos quatro pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito e estradas gaúchas. Em Erechim, uma colisão frontal entre um GM/Onix e um Astra resultou na morte de duas pessoas no início da manhã, um homem de 36 anos que dirigia um dos carros e um bebê de quatro meses.

Uma das vítimas fatais estava no Astra. No Onix estavam cinco pessoas, entre elas, o bebê. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Os outros quatro ocupantes foram levados a hospitais da cidade para atendimento médico. Samu, Ambulância Cidadã, Corpo de Bombeiros de Erechim e Brigada Militar atenderam a ocorrência na avenida Caldas Júnior.

Em São Sepé, um homem morreu e quatro pessoas ficaram feridas em acidente no km 333 da BR-290, por volta das 2h. Outra situação de colisão frontal, neste caso, entre um Gol, com placas de Santa Maria, e uma van de Alegrete, que transportava pessoas para Porto Alegre para o concurso da Brigada Militar. O motorista do automóvel, Eduardo Marques de Leão, de 37 anos, veio a óbito na hora. Quatro passageiros com lesões leves foram encaminhados pelo Samu ao Hospital Santo Antônio, em São Sepé. Os demais ocupantes da van não se feriram.

Já, a vítima em Gravataí foi um motociclista que se envolveu em uma acidente com um caminhão, na manhã deste domingo. O acidente aconteceu na rua Arthur José Soares, no bairro Morungava. Equipes do Anjos do Asfalto e do Samu estiveram no local, mas o homem de 51 anos não resistiu. O motorista do caminhão não ficou ferido.