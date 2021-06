Queiroga diz que 1,5 milhão de doses da Janssen chegam nesta terça

publicidade

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou na comissão temporária do Senado que discute ações contra a Covid-19, que devem chegar amanhã ao aeroporto internacional de Guarulhos (SP) 1,5 milhão de doses da Janssen.

"Em relação às vacinas da Janssen, essas vacinas estavam previstas no nosso calendário para o último trimestre do ano. Eram 38 milhões de doses. Negociamos com eles e iriam antecipar 3 milhões de doses na semana passada, lamentavelmente não foi possível. Mas antecipo aqui que amanhã deve chegar no aeroporto de Guarulhos 1,5 milhão", disse o ministro.

Queiroga destacou ainda que o imunizantes da Janssen, braço farmacêutico do grupo Johnson & Johnson, tem a vantagem de exigir uma única aplicação, ao contrário das outras opções de vacina contra a Covid-19.

O ministro disse acreditar que, no ritmo atual da campanha de vacinação, toda a população vacinável do País terá tomado a primeira dose contra a Covid-19 até setembro. "Pelas 600 milhões de doses que já dispomos é possível antever também que tenhamos a população brasileira acima de 18 anos vacinada até o fim do ano de 2021."