Queiroga diz que hacker que atacou Ministério da Saúde será "exemplarmente punido"

Após o ataque hacker que deixa o site do Ministério da Saúde indisponível desde o início da madrugada desta sexta-feira (10), o ministro Marcelo Queiroga declarou que o caso está sendo apurado. O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e a Polícia Federal investigam a invasão ao sistema da pasta e buscam os responsáveis pelo crime.

"Está sendo investigado, e, assim que tiver alguém culpado, será exemplarmente punido", afirmou Queiroga durante agenda oficial em Minas Gerais, na manhã desta sexta. O ataque indisponibilizou o e-SUS Notifica, o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI), e o ConecteSUS.

Estamos com alguns sistemas do @minsaude temporariamente indisponíveis. O Departamento de Informática do SUS/Datasus está atuando com a máxima agilidade para o reestabelecimento das plataformas. O @GSIGovBR e a @policiafederal estão nos apoiando nas investigações deste incidente. — Marcelo Queiroga (@mqueiroga2) December 10, 2021

O ataque foi feito por hackers de um grupo que se autointitula Lapsus$. Eles invadiram o site do ministério e pediram resgate em troca da devolução de 50 Terabytes de dados que teriam sido roubados por eles da página.

O tipo de ataque que o site do Ministério da Saúde sofreu é chamado Ransomware, em que o invasor insere um código malicioso tornando os dados inacessíveis, geralmente usando criptografia. A principal característica desse tipo de ataque é que os crackers, nome utilizado para designar pessoas com conhecimentos de informática, mas que usam para fins de ataques, solicitam resgate para que os donos dos dados tenham as informações de volta.

