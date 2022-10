Quinta terá sol, mas instabilidade avança e temperaturas seguem amenas no RS

publicidade

O sol aparece em quase todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, com amplos períodos de céu claro no Oeste e no Sul gaúcho. Áreas mais ao Norte, perto de Santa Catarina, têm mais nuvens e chance de instabilidade. Na segunda metade do dia, aumenta muito a nebulosidade no Norte e no Nordeste gaúcho.

É o que fará Porto Alegre ter um dia de sol e à noite muitas nuvens. A quinta-feira começa um pouco fria e com neblina ou nevoeiro em pontos isolados pelo tempo aberto durante a madrugada, que favorece resfriamento. Já a tarde será mais quente e agradável.

As mínimas seguem muito baixas para a época do ano e pode fazer 6ºC em Santana do Livramento e 4ºC em São José dos Ausentes. As máximas, por sua vez, são mais elevadas com 27ºC em Uruguaiana e 28ºC em Santa Rosa. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 12ºC e 26ºC.

A Grande Porto Alegre não teve um dia, até agora, de 30ºC em outubro, o mês teve os seus primeiros dez dias mais frios em décadas na região. A previsão da MetSul é de uma nova massa de ar frio chegando para prolongar o extremamente longo período de temperatura abaixo da média e com escassez de calor.

Os dados dos modelos meteorológicos indicam que massa de ar frio avança pela Argentina na quinta e deve ingressar no território gaúcho, sexta-feira. Não se trata de uma massa de ar frio tão forte como a que ingressou no último domingo e foi responsável por provocar geada em algumas cidades, mínima abaixo de zero no Sul gaúcho e trouxe apenas 7,5ºC na Grande Porto Alegre na segunda.

A nova incursão de ar frio deve, além de ser mais fraca, não vir com muito ar seco. Com isso, a queda da temperatura deverá ser mais sentida nas máximas que nas mínimas por conta da nebulosidade. Tanto que a previsão é de chuva para parte do Rio Grande do Sul no fim de semana com máximas baixas. A chegada desta nova massa de ar frio prolongará até meados da segunda quinzena deste mês este padrão de temperatura abaixo a muito abaixo da média que vem se registrado em outubro.

Embora a nova queda da temperatura não deva ser tão acentuada quanto a observada entre o último domingo e a segunda, o Sul gaúcho pode ter 6ºC a 9ºC, abaixo do que é normal para a metade de outubro. Na Grande Porto Alegre, as mínimas devem ficar entre 11ºC e 13ºC na sexta-feira, quando o normal para esta época do ano são mínimas em torno de 15ºC a 16ºC.

Para o alívio dos produtores, a geada deve se limitar mais ao interior do Uruguai, especialmente abaixo do Rio Negro. Além de menos intensa que a incursão do começo da semana, a massa de ar frio que está chegando não será muito seca e parte do Rio Grande do Sul permanecerá com nuvens, o que desfavorece maior resfriamento noturno e geada.