Ranolfo quer continuidade na forma de governar o RS

Em entrevista ao programa Rio Grande Record de ontem, na Record TV RS, o novo governador do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, descreveu sua gestão como um governo de continuidade. “Os objetivos foram traçados de forma conjunta com Eduardo Leite durante toda a gestão. Não tenho como reinventar a roda agora. Vamos dar seguimento a todos os projetos”, afirmou.

O governador destacou os programas Avançar, nos quais foram investidos mais de R$ 3 bilhões, que seguirão sendo uma prioridade para o Estado. “Temos um estoque de entregas à sociedade gaúcha que tem que ser cuidado e tem que ser concretizado até o final deste ano ainda.”

Segundo o governador, a sua primeira reunião com o secretariado foi dedicada a discutir justamente o programa, além da continuidade da responsabilidade fiscal em todos os aspectos do governo. “Assumimos devendo mais de um bilhão de reais. Fizemos reformas estruturantes importantes, concessões e privatizações. Hoje a realidade é outra. Quitamos todas as dívidas e reduzimos as alíquotas de ICMS. Não podemos jamais nos afastar do equilíbrio fiscal, só conseguimos investir por estarmos equilibrados”, declarou.

Ranolfo, que até assumir como governador era secretário estadual de segurança, também ressaltou que pediu atenção “especialíssima” do novo ocupante do cargo, Vanius Cesar Santarosa, para as disputas entre facções. “Nós reduzimos todos os indicadores de criminalidade. São ações específicas daquilo que chamo de submundo do crime”, ponderou o governador.

Ranolfo considera “situações pontuais” as atuais disputas entre facções em Rio Grande e em Porto Alegre e, de acordo com o chefe do executivo, a inteligência e as forças policiais estão trabalhando para desescalar ambas as circunstâncias.

O Programa Avançar nos Sistemas Penal e Socioeducativo também investirá cerca de R$ 500 milhões, o que permitirá a reforma total da Cadeia Pública de Porto Alegre, o antigo Presídio Central, e é outro destaque deste ano para o Estado. “Ainda no mês de maio, devemos começar com a remoção de presos de algumas das galerias do presídio e aí começar com a reforma, galeria por galeria”, prevê o governador. A entrega da obra está prevista para o final do ano de 2023.