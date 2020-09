Reajuste da Corsan só entra em vigor em outubro

publicidade

O reajuste anual das tarifas de água e esgoto da Corsan, que costuma ocorrer em julho, só entra em vigor a partir de 1º de outubro. As agências reguladoras adiaram a medida, em três meses, em razão da pandemia de coronavírus.

No caso da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), que é conveniada com 290 municípios, e da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de São Borja (Agesb), o índice é de 5,93%.

A Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan), que regula 15 municípios no Vale do Sinos, vai aplicar 4,63% de reajuste nas contas de água e esgoto; e a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz (Agerst), 4,41%.

Os índices foram calculados com base em uma cesta de índices para o setor de saneamento, incidindo sobre a totalidade dos serviços praticados pela Corsan.

No caso dos municípios da Agesan, os valores de reajuste não cobrados nos meses de julho, agosto e setembro serão distribuídos pelos próximos nove meses, contados a partir de 1º de outubro. A relação dos municípios conveniados à Agesan e à Agergs pode ser consultada no site da Corsan (corsan.com.br).

Desde março a Corsan isentou a tarifa social aos clientes de baixa renda e manteve suspensos os cortes de fornecimento de água pelo não pagamento da conta.

Além disso, a companhia iniciou, nesta terça-feira, um programa de renegociação de dívidas antigas, vencidas há mais de um ano.

Saiba como renegociar uma conta antiga

Para as faturas vencidas entre 1° de agosto de 2015 e 31 de julho de 2019, a empresa vai conceder desconto de 99% sobre valores referentes a multa e juros, para pagamento à vista. O desconto cai para 50% sobre multa e juros, mas com isenção total de juros futuros, no caso de parcelamento.

No caso das faturas anteriores a 31 de julho de 2015, a empresa concede desconto de 50% sobre o valor da dívida, bem como isenção total de multa e juros, para pagamento à vista. O desconto cai para 50% sobre multa e juros, como isenção total de juros futuros, pasra quem parcelar.

Para solicitação do pagamento com desconto, o titular da conta deve entrar em contato com a Corsan, pelo telefone 0800-646-6444, ou no escritório local da cidade onde mora.

Para o atendimento presencial, é necessário agendar horário via 0800, pelo site www.corsan.com.br ou aplicativo de smartphone. O prazo do programa é de 90 dias, se encerrando em 30 de novembro de 2020.