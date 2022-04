Recicladores recuperam dinheiro que dona de casa colocou no lixo por equívoco, em Dois Irmãos

publicidade

Uma dona de casa de 54 anos viveu horas de desespero por conta de uma situação inusitada, nesta semana em Dois Irmãos, no Vale do Sinos. Conforme mostrou reportagem da TV Record, Sirlei de Oliveira Camargo trocou por uma sacola de lixo o recipiente onde guardava R$ 92 mil, as economias de sua vida.

Quando se deu conta do equívoco, a equipe da Usina de Reciclagem da cidade já havia recolhido os descartes na rua de Sirlei, no bairro Bela Vista. Ela se dirigiu ao local e revirou lixo durante várias horas, sem encontrar sinal do dinheiro.

Na quinta-feira, contudo, os valores foram localizados e a dona de casa recebeu a aguardada notícia. A sacola com o dinheiro rasgou no compactador de lixo e as notas se espalharam, mas a equipe da Usina de Reciclagem conseguiu reunir tudo e devolver para Sirlei. Segundo a dona de casa, os valores já foram usados, pois ela precisava quitar dívidas e fazer tratamento médico.