Resgate de bombeiros militares desaparecidos na sede da SSP será a partir de agora "metro a metro"

As buscas terão agora um importante avanço para localizar o 1º tenente Deroci de Almeida da Costa, 46 anos, e o 2º sargento Lúcio Ubirajara de Freitas Munhós, 51 anos, desaparecidos no incêndio e desabamento da sede da Secretaria da Segurança Pública, em Porto Alegre. “Durante toda a noite, as equipes de busca e resgate nas estruturas colapsadas liberaram os acessos necessários”, anunciou o comandante do 1° Batalhão de Bombeiros Militar (1º BBM), tenente-coronel Eduardo Estevam Rodrigues, na manhã deste sábado.

Segundo o oficial, as equipes que realizam a análise estrutural da edificação estão a partir de agora avaliando a estabilidade do prédio para que o efetivo do CBMRS possa avançar entre os escombros do prédio. “A equipe técnica fez o reconhecimento e o planejamento de toda logística necessária para o escoramento e a estabilização”, frisou.

Conforme o comandante do 1º BBM, as ações vão dar também “segurança adequada para que equipes façam, metro a metro,o avanço necessário nas demais estruturas e áreas de todo o prédio, e assim localizarmos definitivamente os bombeiros militares”.