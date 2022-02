"Responsabilidade parcial", diz prefeito após tragédia em Petrópolis

publicidade

O prefeito de Petrópolis Rubens Bomtempo afirmou, nesta sexta-feira, ter "responsabilidade parcial" sobre a tragédia das chuvas que devastou a cidade da Região Serrana. Durante entrevista coletiva, Bomtempo, que está em seu quarto mandato, foi questionado se foi feito pouco para evitar a catástrofe. "Acho que foi feito muito nos nossos mandatos. Nossa responsabilidade é parcial. Nós trabalhamos num sistema nacional de Defesa Civil, no qual cada um tem suas atribuições".

O prefeito afirmou que, em anos anteriores, a prefeitura investiu em construção de casas populares e comprou terrenos para reassentar a população, mas que obras não foram feitas pelos governos federal e estadual.

Ao menos 967 pessoas estão sem poder retornar para suas casas em Petrópolis após o pior temporal dos últimos 90 anos na cidade, de acordo com as autoridades municipais. A tragédia deixou 136 mortos e 213 pessoas desaparecidas. A população desabrigada ou desalojada está sendo acolhida em 19 pontos de apoio instalados em escolas públicas da cidade.

Até a noite desta sexta-feira, a Defesa Civil havia atuado em 30 localidades no atendimento a ocorrências em decorrência das fortes chuvas na cidade. Já foram registrados 675 chamados, dos quais 546 são de deslizamentos e 98 de avaliações de risco estrutural.

Bomtempo anunciou ainda um convênio de colaboração com a Frente Nacional de Prefeitos. Entre as primeiras ações será promover limpeza do centro histórico e adjacências no domingo, com a participação de equipes de Niterói e Rio.

