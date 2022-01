Restaurantes de Porto Alegre relatam poucas baixas em meio a surto de Covid-19

publicidade

Os tempos de Covid-19 são de desafios diários para os mais diferentes segmentos da sociedade. O setor de bares e restaurantes, que sentiu o amargo sabor da incerteza no começo da pandemia, precisou de criatividade para se manter em atividade. Muitas vezes esses locais de alimentação concentram grande quantidade de pessoas, o que implica em uma série de cuidados para evitar a transmissão do novo coronavírus.

O restaurante do Clube do Comércio, localizado junto à Praça da Alfândega, informou que apenas um funcionário aguarda pelo resultado do teste, mas que já está afastado por precaução. De acordo com a gerência do local, um dos maiores em termos de circulação de pessoas na hora do almoço, o movimento atual é baixo em função da época de férias, o que pode contribuir para a normalidade da situação. As medidas de segurança são bastante conhecidas, como o uso obrigatório da máscara de proteção facial, que só é retirada no momento de comer; a aferição da temperatura na entrada, a disponibilização de álcool em gel 70% e de luvas plásticas para o público se servir no bufê. Os colaboradores do restaurante também usam máscaras e são submetidos à medição de temperatura.

Igualmente localizado no Centro Histórico, o Piato Mio destacou que não há contaminados nem casos suspeitos entre os seus funcionários. Por sua vez, o Ristorante Fontana, outro local de intensa movimentação no horário do bufê, localizado no bairro Bom Fim, relatou que não houve afastamento de colaboradores, como cozinheiros ou garçons, por motivos de contaminação de Covid.

A nível nacional, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel RS) estima que “um em cada cinco funcionários foi afastado do trabalho por Influenza ou Covid. "Os 20% de afastamentos ocorreram durante o período dos últimos 40 dias, com um aumento na intensidade após o Natal, pontua a entidade.

A Abrasel RS orienta para que os estabelecimentos do setor sigam agindo conforme os protocolos das autoridades de saúde. “Higienização das mesas, disponibilização de álcool em gel e exigência de máscara para todos em circulação. Entre os funcionários, se alguém apresentar sintomas, o funcionário deve fazer o teste e ser afastado em caso de resultado positivo, com atestado de dez dias”, acrescenta a representante do segmento.