Retorno do feriado de Ano Novo registra movimento intenso nas estradas gaúchas

O retorno do feriadão de Ano Novo registrou movimento acentuado nas estradas gaúchas, neste domingo, 2, com muitas pessoasvoltando para suas casas já pela manhã. De acordo com CCR ViaSul – empresa que administra rodovias no Estado – desde as 10h houve congestionamento na Estrada do Mar, entre Arroio do Sal e Osório. O fluxo de veículos na Freeway (BR-290) também esteve intenso durante o período, com pontos de lentidão em locais próximos ao pedágio de Santo Antônio da Patrulha.

Por volta das 13h30min, a CCR Via Sul liberou o uso do acostamento na rodovia no sentido Litoral Capital, até as 16h. Sem congestionamento, a circulação de veículos seguiu intensa no pedágio de Gravataí, que registrou a passagem de 83 carros por minuto no final da tarde, início da noite. Já na ERS-040, o movimento de veículos também foi grande nos períodos da manhã, tarde e noite, mas sem registro de congestionamentos e acidentes.

Na praça de pedágio da estrada, os carros passaram com tranquilidade e sem o tradicional arranca e para dos feriados prolongados. Na BR 386, pelo menos 33 automóveis passaram pelo pedágio em Montenegro, no sentido Norte, e outros 23 tinham cruzado o pedágio de Paverama. O fluxo de carros foi intenso também na ERS 030, na ERS 389, a Estrada do Mar, e na ERS 486, a Rota do Sol. A BR 101 também apresentou grande circulação de veículos, com pontos de lentidão.

Estação Rodoviária de Porto Alegre

Quem preferiu voltar de tarde, fugiu do engarrafamento. Por volta das 15h, o desembarque na Estação Rodoviária de Porto Alegre estava tranquilo. O motorista de uma linha intermunicipal de ônibus, Sérgio Oliveira, que voltava de Tramandaí, disse que o retorno ocorreu dentro da normalidade. “O ônibus saiu às 13h30min, veio com lotação máxima e fizemos em torno de duas horas direto para Porto Alegre”, comentou. O desenvolvedor de sites, Jonatas Vargatt, para evitar engarrafamento, optou por voltar cedo.

De Capão da Canoa, a estudante Gabriela de Freitas Balczareki, e a consultora de vendas, Irani Freitas, também escolheram voltar ainda de tarde. “Passamos uma semana na praia, foram dias ótimos e decidimos vir antes do horário de maior movimento”, salientou.

O encarregado dos táxis, Sílvio Schwingel, disse que a chegada de passageiros estava fluindo bem. O motorista de aplicativo, Edgar Barbosa, tinha recebido a primeira chamada para a rodoviária naquele momento.

O chefe de operações da Rodoviária, Jorge Rosa, disse que a chegada deve continuar hoje pela manhã. “Parte das pessoas que saíram para o feriadão devem voltar e parte deve seguir porque emendaram as férias”, salientou.