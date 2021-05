Reunião apresenta diretrizes para revitalização do Cais Mauá

publicidade

O projeto de revitalização do Cais Mauá teve suas diretrizes apresentadas em reunião na noite desta quinta-feira. O encontro acontece no Palácio Piratini, e reuniu integrantes do Consórcio Revitaliza e do BNDES.

O grupo, composto oito empresas, é responsável pela modelagem e preparação da licitação pública, cujo edital deve ser publicado até o fim deste ano.

O consórcio, selecionado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) entre sete concorrentes, é formado por Patrinvest, Machado Meyer Advogados, Dal Pian Arquitetos, ZEBL Arquitetura, Radar PPP, Caruso Engenharia, Apsis Consultoria Empresarial e 380 Volts Comunicação.

O encontro contou com a participação dos secretários Claudio Gastal (Planejamento, Governança e Gestão), Artur Lemos Júnior (Casa Civil) e do procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, também esteve presente, assim como representantes do BNDES e do consórcio Revitaliza.