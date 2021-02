Rio Grande do Sul chega a 11,3 mil mortes por Covid-19

publicidade

O Rio Grande do Sul chegou, nesta sexta-feira, a 11.300 mortes em decorrência da Covid-19. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), foram registrados mais 56 óbitos - três ocorrem ainda em 2020 e quatro em janeiro de 2021, tendo somente agora as fichas concluídas. Os demais 49 são de datas entre os dias 2 e 11 de fevereiro. As vítimas foram registradas em 35 municípios.

Segundo a pasta, 3.301 novos infectados pelo coronavírus foram registrados nas últimas 24 horas em 258 cidades. Com os dados recentes, o Estado acumula o total de 580.518 de casos confirmados. Destes, 96% estão recuperados, enquanto que 3% estão em acompanhamento.

O Rio Grande do Sul tem, até a tarde desta sexta-feira, 288.194 pessoas já vacinadas contra a Covid-19.

Óbitos reportados pela SES

Alvorada (homem, 83 anos)

Alvorada (mulher, 56 anos)

Alvorada (mulher, 92 anos)

Arroio dos Ratos (homem, 79 anos)

Campina das Missões (homem, 83 anos)

Canela (mulher, 94 anos)

Canoas (mulher, 60 anos)

Canoas (homem, 79 anos)

Canoas (mulher, 72 anos)

Canoas (mulher, 70 anos)

Carazinho (mulher, 77 anos)

Caxias do Sul (mulher, 88 anos)

Caxias do Sul (mulher, 86 anos)

Cidreira (mulher, 50 anos)

Dois Irmãos (homem, 89 anos)

Guaíba (mulher, 74 anos)

Guaíba (mulher, 55 anos)

Imbé (mulher, 67 anos)

Imbé (homem, 75 anos)

Iraí (mulher, 63 anos)

Nova Bassano (mulher, 72 anos)

Novo Hamburgo (mulher, 59 anos)

Novo Hamburgo (mulher, 52 anos)

Osório (homem, 84 anos)

Osório (homem, 78 anos)

Pantano Grande (homem, 61 anos)

Parobé (homem, 49 anos)

Pelotas (homem, 78 anos)

Pelotas (mulher, 78 anos)

Pelotas (mulher, 64 anos)

Pelotas (homem, 90 anos)

Pelotas (homem, 82 anos)

Porto Alegre (homem, 71 anos)

Porto Alegre (homem, 89 anos)

Porto Alegre (homem, 88 anos)

Porto Alegre (homem, 56 anos)

Rondinha (mulher, 91 anos)

Rosário do Sul (homem, 60 anos)

Santa Clara do Sul (homem, 90 anos)

Santa Maria (homem, 85 anos)

Santa Rosa (homem, 68 anos)

Santana do Livramento (mulher, 71 anos)

Santo Ângelo (mulher, 84 anos)

São Leopoldo (mulher, 70 anos)

São Leopoldo (mulher, 91 anos)

São Miguel das Missões (mulher, 73 anos)

Sapucaia do Sul (homem, 65 anos)

Taquara (mulher, 65 anos)

Terra de Areia (homem, 85 anos)

Terra de Areia (homem, 78 anos)

Toropi (homem, 69 anos)

Tramandaí (homem, 89 anos)

Três de Maio (mulher, 37 anos)

Viamão (mulher, 45 anos)

Viamão (homem, 56 anos)

Viamão (homem, 82 anos)