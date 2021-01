Rio Grande do Sul deve ter chuva intensa e fortes temporais neste domingo

publicidade

O sol até pode aparecer em diferentes cidades em alguns momentos neste domingo, mas a nebulosidade aumenta no Rio Grande do Sul. Uma área de baixa pressão reforça a instabilidade e, ao interagir com o ar quente tropical, formará muitas nuvens de tempestade.

Chove em todas as regiões no decorrer do dia e a MetSul alerta para episódios isolados de chuva muito intensa com altos volumes e ainda para prováveis temporais localizados com vendavais que podem ser fortes, não se descartando ainda granizo. Em Porto Alegre, a temperatura deve variar entre 22º e 29ºC.

Neste sábado, a Defesa Civil emitiu um novo alerta de chuvas intensas e rajadas de vento de até 80 km/h, válido pelas próximas 24 horas.

ATENÇÃO ⚠️⛈



A Defesa Civil emitiu neste sábado (30/1), um novo alerta de chuvas intensas com rajadas de vento até 80km/h, descargas elétricas e possibilidade de queda de granizo. O alerta é válido para as próximas 24h.

📞Emergência ligue 199 ou 193. pic.twitter.com/LfoYDafr5c — Defesa Civil RS (@defesacivildors) January 30, 2021

Temporais no RS

O Estado atravessa um período de enorme instabilidade desde o começo da semana com chuva e temporais frequentes. Os acumulados em diversas cidades desde domingo somam mais de 100 mm e há pontos isolados com mais de 200 mm. Por quê? A resposta está no caminho que a umidade percorre no Brasil, os chamados rios voadores.

A umidade no verão tem sua posição normal no sentido da Amazônia para o Centro-Oeste e a Região Sudeste. Nestes dias está com a orientação geográfica da Amazônia pro Centro-Oeste e o Sul do Brasil. Os estados do Sul do Brasil, em particular o Rio Grande do Sul, estão recebendo aporte de umidade tropical enorme. Soma-se atmosfera úmida com ar quente numa combinação perfeita não apenas para chuva, mas também tempestades.

Este caminho da umidade é mais comum no inverno, quando o Brasil Central passa pela sua temporada seca. Faz muitos dias, entretanto, que se observa junto ao Nordeste do Brasil um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) que inibe a chuva em muitas áreas do Nordeste brasileiro e parte da Região Sudeste, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Por isso, a cidade do Rio de Janeiro tem vivido dias tórridos de sol. Este padrão de umidade com chuva e temporais frequentes aqui persistirá ainda por vários dias.