Rio Grande do Sul recebe 310.500 doses da AstraZeneca nesta quinta-feira

Um voo com 310.500 doses da vacina AstraZeneca desembarca, no fim da tarde desta quinta-feira, no Rio Grande do Sul. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o avião deve chegar às 17h45min no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, e a distribuição das doses está prevista para ocorrer nos próximos dias.

Segundo a secretária da Saúde, Arita Bergmann, foi articulado junto com o Ministério da Saúde o envio de doses extras da vacina para os municípios de fronteira, a fim de reforçar a proteção contra novas variantes do coronavírus que possam ingressar no Estado a partir desses locais. A quantidade exata que será enviada para esta população ainda depende de definição da SES e representação dos municípios em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

A outra parte da remessa deverá ser distribuída de forma proporcional aos 497 municípios, visando a ampliação da aplicação de primeiras doses por faixa etária, com reserva de doses para segunda aplicação na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi).

Ações

Entre outras ações da SES para conter a entrada de novas variantes em locais de fronteira estão o reforço do monitoramento de casos suspeitos, rastreamento de contactantes, envio de testes rápidos, além do projeto de testagem por RT-PCR de caminhoneiros com destino à Argentina e Chile.

