Rio Grande do Sul recebe lote de 187,8 mil doses de Coronavac nesta terça-feira

Um novo lote de 187,8 mil doses de Coronavac ampliará a cobertura de vacinação contra a Covid-19 de profissionais de saúde e idosos do Rio Grande do Sul. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o imunizante, produzido pelo Instituto Butantan, irá chegar em Porto Alegre na noite desta terça-feira, às 19h45min.

As doses serão somadas ao acumulado de mais de 1 milhão de vacinas recebidas no Estado. O imunizante será distribuído às Coordenadorias de Saúde na quarta e quinta-feira, no entanto ainda não foi divulgado o quantitativo de doses a cada região gaúcha.

Até esta terça-feira, 558.172 pessoas dos grupos prioritários já foram imunizadas com a primeira dose da vacina contra o coronavírus, e 143.909 já receberam a segunda e última dose. Os trabalhadores de saúde, seguidos de idosos com 80 anos ou mais, são o grupo com maior cobertura vacinal até o momento. De acordo com os dados de monitoramento da SES, mais de 323,7 mil profissionais da saúde já foram imunizadas com a primeira dose.

Também integram os grupos prioritários de vacinação: idosos institucionalizados, povos indígenas e pessoas com deficiência.