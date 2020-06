Rio Grande do Sul registra 213 novos casos de Covid-19

publicidade

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) divulgou na tarde deste domingo os novos números da pandemia do novo coronavírus no Rio Grande do Sul. De acordo com o órgão, o Estado registrou 213 novos casos de Covid-19, sendo que nas últimas 24 horas quatro mortes foram confirmadas.

O total de óbitos chegou a 434, segundo a SES, enquanto os casos totalizam 19.348. O número estimado de recuperados é de 15.741 (81% dos casos).

As mortes contabilizadas hoje pela SES ocorreram em Cruz Alta (homem, 77 anos), Pelotas (mulher, 51 anos), São Gabriel (mulher, 90 anos) e Porto Alegre (homem, 59 anos).

Há, porém, ao menos 11 mortes que ainda não constam no boletim informativo da SES. As fatalidades foram informadas pelas prefeituras locais e, dessa forma, o número de mortos no Rio Grande do Sul passa a ser de 445 desde o início da pandemia.

Óbitos não contabilizados pela SES

- Porto Alegre (homem, de 65 anos)

- Santa Maria (homem, 69 anos)

- Camaquã (vítima não identificada)

- Campo Bom (homem, 74 anos)

- Araricá (homem, 89 anos)

- São Leopoldo (homem, 50 anos)

- Erechim (homem, 71 anos)

- Esteio (mulher, 97 anos)

- Caçapava do Sul (mulher, 55 anos)

- Farroupilha (mulher, 76 anos)

- Restinga Sêca (mulher, 70 anos)