Rio Grande do Sul registra temperaturas mais baixas do ano

O Rio Grande do Sul registrou uma noite congelante, incluindo temperaturas negativas e ocorrência de geada em diversos municípios. O frio intenso, de 1°C na Região Metropolitana, resultou em uma fissura nos trilhos da Trensurb. Na zona Sul do Estado, Pinheiro Machado registrou a mínima de -5,6°C nesta quinta-feira.

Segundo a MetSul Meteorologia, as menores mínimas do ano atingiram todo o Estado. No Vale dos Sinos, o frio era de 1,8°C em Novo Hamburgo, e na Região Metropolitana, 2°C em Canoas, nesta manhã. Em Porto Alegre, a mínima foi de 3,7°C na madrugada. "Para a Capital, é muito frio. É difícil que se registre temperaturas abaixo dos 5°C na cidade", ressaltou o meteorologista Luiz Fernando Nacthigall.

Em toda região da Campanha, as temperaturas ficaram abaixo de zero. Na Fronteira Oeste, os termômetros registraram temperaturas negativas e os campos ficaram brancos de gelo. Em Santana do Livramento, segundo a MetSul, a temperatura mais baixa, ao amanhecer de hoje, ficou em -1,1 °C. Em municípios como Alegrete, Uruguaiana, Rosário do Sul houve geada. Carros e gramados também ficaram cobertos de gelo em Candelária, Viamão, Caxias do Sul e Canoas.

Já na noite desta quarta-feira, o frio era intenso em todas cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Às 22h, a temperatura era negativa em Farroupilha, na Serra. Os termômetros registravam -0,3°C. Natchigall explica que as temperaturas na região serrana só não foram menores por conta da nebulosidade que atua como uma espécie de "efeito estufa". Cidades que tinham marcas ao redor de 0°C na Serra no começo da madrugada amanheceram com até 10°C. Temperatura à tarde, nas cidades da Serra, será 6°C a 7°C mais alta que ontem.

Apesar do frio da madrugada e amanhecer de hoje, as máximas serão mais elevadas durante a tarde na comparação com a quarta-feira. Em Porto Alegre, por exemplo, a temperatura chegou a 13 °C na tarde de ontem. Hoje, deve chegar a 18 °C. Haverá resfriamento durante a noite, mas com menos intensidade do que na última madrugada. A sexta-feira volta a trazer instabilidade para o Estado.