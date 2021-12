Rio Grande do Sul segue recebendo vacinas da Pfizer e novo lote está previsto para janeiro

publicidade

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou, nesta sexta-feira, que o Rio Grande do Sul não faz parte da lista de estados brasileiros que fizeram pedido de suspensão de envio de doses da vacina da Pfizer. Segundo a pasta, o governo do Estado faz a requisição ao Ministério da Saúde de acordo com a demanda que cada município gaúcho precisa no momento.

Além disso, a SES confirmou que o último lote de vacinas da Pfizer chegou ao RS no dia 22 de dezembro e mais um estoque está previsto para desembarcar no Estado na primeira semana de janeiro de 2022. O total de doses dessas duas cargas se aproxima de 500 mil.

Nesta sexta-feira, pelo menos 13 unidades da federação solicitaram ao Ministério da Saúde a suspensão temporária do envio de doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19. Os pedidos ocorrem em decorrência das dificuldades de armazenamento e represamento de doses que não foram aplicadas na população. O país registra uma desaceleração na aplicação dos imunizantes em razão da baixa procura pela segunda dose.