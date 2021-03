Rio Grande do Sul soma mais 408 mortes e óbitos por Covid-19 passam de 18 mil

publicidade

O Rio Grande do Sul teve, nesta sexta-feira, mais um número expressivo de registro de novas mortes diárias em decorrência da Covid-19. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), 408 novos óbitos foram contabilizados, em 111 cidades, sendo que 355 ocorreram nos últimos 10 dias. Os demais são de datas anteriores e que agora tiveram as notificações completadas. Com os dados, o Estado chega a 18.349 mortos pela doença desde o início da pandemia, um ano atrás.

A Secretaria registrou, nas últimas 24 horas, 1.406 novos infectados pelo coronavírus, em 203 municípios. Segundo a SES, o número de casos novos apresenta defasagem em função de uma instabilidade no sistema do Ministério da Saúde e no próprio banco de dados. O Estado totaliza 816.275 diagnósticos confirmados de coronavírus. Destes, 95% já se recuperaram, enquanto que 25.248 estão em acompanhamento médico.

Hoje, a taxa de ocupação de leitos UTI em geral chega a 105,6% de acordo com a Secretaria, sendo que 3.470 pacientes estão em 3.285 leitos de UTI. O número de vacinados com a primeira dose no Rio Grande do Sul é de 955.224, nesta sexta-feira, enquanto 288.935 pessoas já receberam a segunda dose.