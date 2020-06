Rio Grande do Sul tem ao menos 343 mortes por Covid-19

publicidade

O Rio Grande do Sul tem ao menos 343 mortes em decorrência da Covid-19. Três novos óbitos foram confirmadas pelas prefeituras de Santo Antônio da Patrulha, Santa Maria e Osório nessa sexta-feira.

Santo Antônio da Patrulha confirmou o primeiro óbito causado por Covid-19 nessa sexta-feira. Trata-se de uma idosa, de 103 anos, que estava internada no hospital do município.

📰 Atualização dos casos de Coronavírus em Santo Antônio da Patrulha - 12/06. A Secretaria Municipal da Saúde, através... Publicado por Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha - Administração 2017-2020 em Sexta-feira, 12 de junho de 2020

A prefeitura de Santa Maria confirmou a sétima morte no município em decorrência do novo coronavírus. Trata-se de um homem, de 84 anos, com histórico de diabetes, hipertensão e doença pulmonar crônica. Ele foi internado no Hospital de Caridade no dia 28 de maio quando foi confirmado o diagnóstico positivo para Covid-19. Em 7 de junho, foi transferido para a UTI do hospital.

A prefeitura de Osório confirmou a segunda morte em razão da Covid-19 no município. A vítima tinha 61 anos e estava internada no Hospital São Vicente de Paulo.

Boletim - Coronavírus COVID-19 Confira os números referentes a pandemia da Coronavírus COVID 19, em Osório, nesta... Publicado por Prefeitura Municipal de Osório em Sexta-feira, 12 de junho de 2020

Óbito em Canguçu

Canguçu também confirmou a primeira morte por Covid-19. O óbito é de um paciente que conforme protocolos já era atestado como recuperado da doença, no entanto, como o mesmo possuía uma comorbidade e esta foi agravada em razão do contágio com o vírus, conforme orientação do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde através do COE-RS, o caso se enquadra como óbito em decorrência do novo coronavírus. A morte ocorreu na quinta-feira.

Nesta quinta-feira Canguçu registra o primeiro óbito em decorrência do COVID 19. O óbito é de um paciente que conforme... Publicado por Prefeitura de Canguçu em Quinta-feira, 11 de junho de 2020

SES contabiliza 337 óbitos

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) contabiliza 337 mortes por coronavírus no Estado, conforme o último boletim epidemiológico divulgado na tarde dessa sexta-feira. No entanto, a Secretaria ainda não registrou as três novas mortes que ocorreram ontem, além das ocorrências em Canguçu, Itacurubi e uma mulher, de 61 anos, de Gravataí.