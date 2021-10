Rio Grande do Sul terá sol, nuvens e instabilidade no domingo

publicidade

O domingo no Rio Grande do Sul ainda tem muitas nuvens em parte do Estado com céu nublado a encoberto no Nordeste gaúcho, o que inclui a região entre a Serra, a Grande Porto Alegre, os vales e o Litoral Norte, onde não se afasta chuva leve ou garoa isolada em alguns momentos. Mesmo assim podem ocorrer aberturas com períodos de melhoria.

Nas demais regiões, sol aparece com nuvens em meio a períodos de maior nebulosidade. Será mais um dia ameno e agradável para esta época do ano. Em Porto Alegre, a temperatura vai variar entre 13ºC e 22ºC.

Várias noites frias nos próximos dias

Uma massa de ar frio avançou pela Argentina e começou a ingressar sexta no Rio Grande do Sul, trazendo vento com rajadas e ainda queda de temperatura. Esta massa de ar frio é forte para a metade do mês de outubro e chegou a provocar neve nas serras da província argentina de Córdoba, na parte central do país vizinho, o que não é comum nesta época do ano.

A incursão de ar frio avançou com fortes vento da Patagônia até o Centro da Argentina, trazendo tempestades de areia em algumas localidades. O ar frio vai garantir uma longa sequências de dias de temperatura abaixo da média da época do ano no estado gaúcho. Ao menos até a metade da próxima semana devem ser esperadas madrugadas frias para a metade de outubro e tardes de temperatura amena a agradável.

O Sul gaúcho, a Campanha e a fronteira com o Uruguai podem ter mínima de um dígito (abaixo dos 10ºC) todos os dias até o sábado (23) da próxima semana. Nas madrugadas mais frias, no começo da semana que vem, as mínimas podem descer a 3ºC ou 4ºC com marcas ainda mais baixas na Serra do Sudeste. A presença de muitas nuvens e até instabilidade deve impedir uma queda maior das mínimas durante as noites deste fim de semana na região mais fria do Rio Grande do Sul, ou seja, os Aparados da Serra. Mesmo assim a sensação será de frio na região.

Mínimas mais baixas vão ocorrer na próxima semana com a atuação de ar mais seco e menos nuvens. Na Grande Porto Alegre, mínimas de um dígito também podem ocorrer na próxima semana. Esta massa de ar frio deve trazer geada, mas os produtores das principais áreas agrícolas não devem ter maiores temores. O risco de geada será mais limitado e não deve alcançar zonas de produção como as Missões e Noroeste, tampouco o Centro do estado. A exceção pode ser na região de Soledade, em baixadas. A tendência é que ocorra geada em pontos da fronteira com o Uruguai, Campanha, Serra do Sudeste e dos Aparados da Serra.