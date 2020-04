Rio Grande do Sul ultrapassa marca de 1 mil casos de Covid-19

publicidade

Em seu último boletim epidemiológico, publicado às 18h45min, nesta quinta-feira, a Secretaria Estadual da Saúde atualizou para 1.039 o número de casos confirmados de Covid-19 no Rio Grande do Sul. De acordo com os dados da pasta, a doença já atinge 106 municípios e vitimou 29 pessoas no RS.

Em relação ao informe anterior, foram 46 novos casos identificados. Mais cedo, a pasta já havia informado outros 24 novos casos nesta quinta-feira. De acordo com a SES, 678 pessoas já se recuperaram de coronavírus no Rio Grande do Sul.

Governo analisa situação de Passo Fundo

Após a prefeitura de Passo Fundo cobrar mais atenção e recursos do governo estadual para conter a Covid-19, o governador Eduardo Leite se defendeu e disse que sempre “olhou para a cidade de uma maneira especial e diferenciada”.

O chefe do Estado, acompanhado da secretária de Saúde Arita Bergmann, lembrou em coletiva à imprensa, nesta quinta-feira, que o município da região do Planalto foi destino de dez novos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), uma remessa de Equipamentos de Proteção Individual e do repasse, nos meses de março e abril, de R$ 1,5 milhão em recursos do Ministério da Saúde.