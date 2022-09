Rodoviária de Porto Alegre e rodovias gaúchas registram fluxo normal

publicidade

Parece que não vão ser muitas pessoas que irão estender o feriado do dia 20 de setembro, na próxima terça-feira. O movimento de pessoas que saiu de Porto Alegre para o Litoral e o Interior nesta sexta-feira é considerado normal pela Polícia Rodoviária Federal, apesar do feriado do dia 20 de setembro.

Na BR 101, o pedágio registrou 23 veículos por minuto enquanto na freeway a média dos pedágios de Gravataí e de Santo Antônio da Patrulha foi de 42 veículos por minuto em direção ao litoral norte. Na BR 386, no pedágio de Montenegro, o fluxo de carros era de 20 veículos por minuto. Na rodoviária, o fluxo de pessoas saindo da Capital foi entre 9 mil e 10 mil pessoas, 5% superior aos finais de semana normal.

