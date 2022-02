Rompimento de galeria de esgoto causou desabamento em São Paulo, diz governo

publicidade

O rompimento de uma galeria de esgoto no sentido transversal a uma obra da Linha 6-Laranja do Metrô foi a causa do desabamento que ocorreu na marginal Tietê, na manhã desta terça-feira na região do Piqueri, zona norte de São Paulo (SP), informou o secretário de Transportes Metropolitanos Paulo José Galli.

“Houve o início de vazamento, às 8h21, e o que começou de uma maneira leve acabou rompendo. O solo não suportou o peso da galeria e rompeu. A toneladora passava a três metros dessa galeria, então não é um choque da toneladora com a galeria”, disse Galli.

O secretário informou que o governo estadual está contratando uma auditoria para identificar exatamente o que aconteceu no incidente, bem como seus responsáveis “para que a gente tome as medidas cabíveis”.

O governador João Doria (PSDB) também esteve no local do desabamento, e reiterou que, segundo os engenheiros da Acciona, empresa responsável pelas obras da Linha 6, o problema ocorreu em uma coletora de esgoto da Sabesp. “Dadas as circunstâncias, o menor dos problemas, poderia ter sido muito mais grave. Felizmente não tivemos nenhuma vítima”, afirmou Doria.

Benedito Braga, presidente da Sabesp, afirmou que a companhia trabalha agora na recuperação do coletor de esgoto, que sofreu um solapamento, e que neste momento um coletor antigo é utilizado no local da obra.

“Então, a quantidade de esgoto que chegue aqui agora é bem menor do que o que chegava pela manhã. Até o final do dia a questão do esgoto estará resolvida”, assegurou Braga.