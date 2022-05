RS autoriza 2ª dose de reforço contra a Covid-19 para idosos acima de 70 anos

publicidade

O Governo do RS deu autorização, a partir desta quarta-feira, para que os municípios gaúchos iniciem a aplicação da segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em idosos acima de 70 anos e a partir de 60 anos para pessoas institucionalizadas. O reforço deve respeitar o intervalo de quatro meses desde a última dose.

“Estamos ampliando seguindo as orientações do Ministério da Saúde, com objetivo de manter os baixos índices de casos graves e óbitos pela doença na faixa etária mais suscetível à pandemia”, afirmou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

A autorização do Estado segue uma orientação do governo federal, que recomendou, por meio de Nota Técnica, a aplicação da segunda dose de reforço nos públicos citados. O documento foi publicado na segunda-feira e destacou que a pasta observa uma "possível redução da efetividade das vacinas" contra a doença em pessoas da faixa etária. As vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde para esta aplicação são Pfizer, Astrazeneca e Janssen.

