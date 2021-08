RS confirma 42 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas

publicidade

O Rio Grande do Sul reportou, nesta quarta (12), 42 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas, o que elevou para 33.849 o número de mortes por coronavírus desde o começo da pandemia no Estado. De acordo com a Secretária Estadual de Saúde (SES), o RS tem 1.850 novos casos. Como isso, são 1.394.299 infectados no solo gaúcho. Destes, 97% estão recuperados.

Além disso, a taxa de ocupação em leitos na Unidades de Terapia Intensiva (UTI´s) é 59,7%. Também 81,4% da população foi vacinada com pelo menos uma dose e 39,4% está com o esquema vacinal completo.