RS confirma mais de 7,3 mil novos casos de coronavírus neste domingo

O Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria Estadual da Saúde (SES), confirmou mais 7.367 novos casos de coronavírus neste domingo. Assim, conforme a pasta, o Estado chegou a 1.821.565 de contaminações pelo vírus em solo gaúcho.

Desse total, 89% das pessoas que contraíram a doença são consideradas recuperadas e outras 9% – o equivalente a mais de 161 mil – segue em isolamento.

Na atualização desta manhã, a SES também reportou mais 10 óbitos em decorrência de complicações provocadas pela enfermidade. Com isso, o Estado atingiu 36.863 vidas perdidas para a covid-19. A mortalidade do vírus em solo gaúcho é de 324 para cada 100 mil habitantes. Já a letalidade caiu de 2,1% para 2%.

UTIs

A taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs) se manteve em estabilidade no Rio Grande do Sul, com índice de 61,3%. Na Capital, com 87,3% das vagas para pacientes em estado grave ocupadas, a lotação também é similar ao percentual da última sexta-feira.