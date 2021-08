RS contabiliza mais de 285 mil pessoas sem registro da 2ª dose da vacina no intervalo ideal

publicidade

O Rio Grande do Sul possui 285.136 pessoas sem registro de aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 dentro do período programado no Sistema de Informações do Plano Nacional de Imunizações (SI-PNI). A Secretaria Estadual da Saúde (SES) destaca que não tem o número real de segundas doses não aplicadas, mas sim as segundas doses não registradas. Isso porque ainda ocorrem atrasos de registro no sistema das doses aplicadas, o que pode não refletir a realidade. Esse registro é de responsabilidade dos municípios gaúchos.

De acordo com a SES, em todo o Estado, das 285.136 pessoas que não tiveram a aplicação do imunizante registrada no SI-PNI, 172.037 são da Astrazeneca; 112.398 da Coronavac e 701 da Pfizer. Os dados da segunda dose sem registro no SI-PNI foram computados até o dia 15 de agosto.

Estratégias para busca ativa dos faltantes

Entre as estratégias sugeridas pela secretaria está a busca ativa por nome dos faltantes. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) está enviando listas nominais atualizadas aos municípios, que podem fazer contato por meio de agentes comunitários, rádio e jornais locais ou associações comunitárias. Os relatórios sobre os faltantes são gerados com base em dados informados pelos próprios municípios ao SI-PNI.

Os municípios podem ter esses dados por conta própria, mas a SES está fornecendo as informações consolidadas para agilizar e facilitar o trabalho dos gestores municipais. Outra sugestão aos municípios, de acordo com a secretaria, é mobilizar as associações comunitárias espalhadas por todos os bairros e ampliar a divulgação com relação aos públicos-alvo e locais de aplicação das doses em cada cidade.

Mais de 22 mil porto-alegrenses não completaram esquema vacinal

Em Porto Alegre, de acordo com os dados do e-SUS Notifica, 527 pessoas estão com a segunda dose de Pfizer atrasada há mais de 90 dias na Capital .Da Astrazeneca, são 22.836 porto-alegrenses que receberam a primeira dose há mais de 90 dias e da Coronavac, 23.773 pessoas receberam a primeira dose do imunizante há mais de 28 dias, e já estão aptas a completar o esquema vacinal.

A diretora de Atenção Primária em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Caroline Schirmer, destacou a importância da população completar o esquema vacinal. “Somente com as duas doses as pessoas estão efetivamente protegidas”, acrescentou.

Na manhã de segunda-feira, foi retomada a imunização das pessoas que receberam a primeira dose da vacina da Pfizer há pelo menos dez semanas. A imunização estava disponível para este grupo em quatro unidades de saúde, das 8h às 17h: Bananeiras, IAPI, Tristeza e Passo das Pedras.

A aplicação, antes, estava disponível apenas para gestantes e puérperas vacinadas com a primeira dose da Astrazeneca há pelo menos dez semanas, devido orientação do governo do Estado de destinar as últimas remessas recebidas a este público específico. Agora, com a chegada de um novo lote de vacinas à Capital, os demais públicos também poderão receber a imunização completa.