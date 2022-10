RS deve ter semana de nebulosidade, chuva e temperatura baixa

publicidade

Os próximos sete dias devem ter registro de chuva no Rio Grande do Sul e no restante do Sul do país. A chuva, conforme prevê a MetSul, deverá ser distribuída entre as regiões e dias. Em determinados dias, por exemplo, a chuva afeta apenas parte dos estados do Sul enquanto em outros a instabilidade é mais generalizada. Com isso, há previsão de momentos de sol com nuvens se intercalando com os períodos de tempo instável.

Com este padrão de instabilidade frequente e muitas nuvens, a temperatura vai insistir em ficar abaixo da média neste mês de outubro muito mais frio que a média até agora. Não há qualquer previsão de calor mais generalizado e forte tão cedo para a maioria das áreas do Sul do Brasil.

Este fim de semana será exemplo deste cenário de instabilidade que irá se estender nos próximos dias. Uma área de baixa pressão, inicialmente um cavado e depois um centro de baixa fechado no Leste gaúcho, provoca chuva nos três estados do Sul, mas que será muito irregular na sua distribuição.

O sol chega a aparecer acompanhado de nuvens em diferentes pontos do Rio Grande do Sul neste sábado, entretanto na maioria das regiões ocorrem momentos de céu nublado a encoberto. Mais nuvens no começo do dia na Metade Leste, incluindo Porto Alegre. A atmosfera gradualmente se instabiliza e, especialmente da tarde para noite, chove e garoa em diversos municípios. Chuva que inicialmente atinge pontos da Metade Norte e depois avança em direção ao Centro, Sul e o Leste gaúcho. Pontos isolados do Sul, Leste e o Norte gaúcho podem ter volumes altos de chuva neste fim de semana, entretanto na maioria das localidades os acumulados serão baixos.

Em cidades mais a Oeste do território gaúcho, como são os casos de Quaraí, Uruguaiana e Itaqui é possível que sequer chova, embora ocorram momentos com maior nebulosidade. Onde a instabilidade deve ser mais persistente será na Metade Leste gaúcha, região que tanto no domingo como na segunda-feira terá períodos de chuva e garoa intercalados com horas de sol e nuvens. No Sul gaúcho, em especial, neste domingo, a nebulosidade predomina e as precipitações duram mais horas.

Na segunda, o tempo ainda não firma no Rio Grande do Sul. O sol aparece com nuvens na maior parte do estado gaúcho, mas com momentos de maior nebulosidade. Os dados dos modelos numéricos sugerem chance de chuva em parte do Sul do Brasil ainda na terça, quarta e na próxima quinta.