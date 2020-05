RS lança plataforma que monitora leitos em tempo real

publicidade

O Governo do Estado lançou nesta quarta-feira o Mapa dos Leitos, uma plataforma que monitora em tempo real dados registrados por 295 hospitais gaúchos, como a taxa de ocupação de leitos, respiradores e pacientes confirmados ou não com Covid-19. A ferramenta também atualiza uma visão temporal, com a evolução da taxa de ocupação por data, desde abril. O site já está disponível para ser acessado.

O objetivo é "contribuir com a transparência das informações", informou o governo estadual, para que a população compreenda motivos que levaram à adoção do novo modelo de distanciamento social, que deve entrar em vigor na próxima segunda-feira.

O nível de ocupação dos leitos é sinalizado através de cores. São elas: verde, que significa até 60%; amarelo, simbolizando 80%, vermelho representa 100%, roxo é mais de 100% e cinza, que não foi informado. Os dados podem ser acessados em divisões: a situação geral (média) de todo Estado, de cada uma das sete macrorregiões (Metropolitana, Serra, Vales, Sul, Norte, Missioneira e Centro-Oeste) e das 20 Regiões da Saúde.

Ainda segundo o governo do RS, site foi desenvolvido pela Secretaria de Governança e Gestão Estratégica (SGGE) e Secretaria da Saúde (SES), com respaldo técnico da Procergs e colaboração da equipe da Digital Business.