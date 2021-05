RS receberá 243,4 mil doses da vacina da AstraZeneca contra Covid-19

publicidade

O Rio Grande do Sul receberá 243,4 mil doses de vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. O repasse foi anunciado nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde e as doses devem chegar em voo marcado para as 8h35min desta quinta-feira.

Atualmente, no Plano de Imunização, as vacinas da AstraZeneca estão sendo utilizadas para ampliar a aplicação nas pessoas com comorbidades no Estado. A aeronave com a carga já está designada para o voo LA4513 que chegará no Aeroporto Salgado Filho.

No começo da semana, no dia 3 de maio, o RS recebeu um novo lote e distribuiu às 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs) 458.614 doses da Astrazeneca/Fiocruz. Elas estão sendo aplicadas na primeira dose do grupo das comorbidades, iniciando a fase 2: gestantes e puérperas maiores de 18 anos, independente de condições pré-existentes; pessoas com comorbidades de 40 a 53 anos; e pessoas de 40 a 54 anos com deficiência permanente cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

