RS registra 272 pacientes internados com Covid-19 em UTIs

A queda gradual de internações por Covid-19 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no Rio Grande o Sul, desde 27 de fevereiro, teve uma interrupção nesta segunda-feira. Segundo o Painel Coronavírus RS da Secretaria Estadual de Saúde (SES), 272 pacientes confirmados com a doença estavam nos leitos de UTIs dos hospitais gaúchos, cinco a mais do que os registrados no domingo, mas mantendo a média dos últimos dias, inferiores às 444 pessoas na última quinzena.

A taxa de ocupação nas UTI em geral no Estado foi de 60% - 1.770 pacientes para 2.950 leitos disponíveis. Casos suspeitos de Covid-19 são 62. Já, as internações em leitos clínicos seguem baixando no RS, foram 387 pacientes, contrastando com os 1.114 de 17 de fevereiro deste ano.

Em Porto Alegre, a taxa de ocupação em leitos de UTI foi de 81,56%, com 605 pacientes para 752 leitos. Cinco pessoas são casos suspeitos e seis enfermos aguardavam leito. Os hospitais da Capital que operaram acima da capacidade foram o Ernesto Dornelles (135%) e Nossa Senhora da Conceição (109,43%). O Vila Nova teve a menor demanda, 54%.

Segundo a SES, o Estado registrou 744 novos casos da doença nesta segunda-feira e mais confirmados mais seis óbitos. A mortalidade do vírus em cidades gaúchas é de 340,3 a cada 100 mil habitantes. A letalidade é de 1,7%. O total de casos confirmados é 2.217.257 e 38.720 pessoas perderam a vida. Até o momento, 2.157.644 (97%) dos pacientes infectados estão recuperados e 20.766 (1%) passam por acompanhamento médico.