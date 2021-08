RS registra 29 óbitos por Covid-19 e 1.542 novos casos

publicidade

O Rio Grande do Sul reportou, nesta sexta-feira (27), 29 óbitos por Covid-19 e elevou para 34.113 o número de mortes desde o início da pandemia. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SES), nas últimas 24 horas, foram registrados 1.542 novos contágios. O total de infectados no Estado é de 1.405.745. Destes, 1.362.924 (97%) estão recuperados e 8.614 (1%) permanecem em acompanhamento.

Veja Também

A taxa de ocupação das Unidades de terapia Intensiva (UTIs), até a tarde desta sexta, é de 59,5%. Dos 1.988 ocupados, 570 estão com Covid-19. Além disso, 87% da população vacinável, adultos acima dos 18 anos, receberam ao menos uma dose da vacina. E 43,6% está com o esquema vacinal completo.