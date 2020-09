RS registra 47 novas mortes e 3,8 mil casos de Covid-19

publicidade

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) reportou, nesta quinta-feira, 47 novas mortes associadas à Covid-19. De acordo com a pasta, um dos óbitos divulgados hoje ocorreu em 30 de julho e aguardava conclusão da notificação. Outros quatro são de agosto e também aguardavam fechamento dos dados. Os demais são de datas entre os dias 3 e 10 de setembro. Com os registros, o Rio Grande do Sul chega a 3.929 mortes em decorrência da doença desde o início da pandemia.

A SES ainda registrou hoje 3.883 novos diagnósticos positivos e eleva para 151.392 o número total de infectados pelo novo coronavírus no território gaúcho. O índice de recuperados no Estado está em 91%, com 138.272 pessoas. Outros 9.191 são considerados casos em acompanhamento. Até esta quinta-feira, o coronavírus já se espalhou por 489 dos 497 municípios gaúchos.

Porto Alegre atingiu a marca de 808 vítimas pela Covid-19 nesta quinta-feira e é a cidade gaúcha com o maior número de mortos pela doença, seguido por Caxias do Sul (113) e Passo Fundo (139). Nas últimas 24 horas, a SES registrou 11 novos óbitos na Capital.

Óbitos reportados pela SES

Alegrete (mulher, 95 anos)

Barra do Ribeiro (mulher, 55 anos)

Bento Gonçalves (mulher, 62 anos)

Bento Gonçalves (homem, 91 anos)

Caçapava do Sul (mulher, 63 anos)

Camaquã (mulher, 57 anos)

Campina das Missões (homem, 68 anos)

Canoas (mulher, 61 anos)

Canoas (homem, 74 anos)

Canoas (mulher, 103 anos)

Capão da Canoa (homem, 66 anos)

Caxias do Sul(mulher, 80 anos)

Caxias do Sul(homem, 79 anos)

Cruzaltense (homem, 77 anos)

Gramado (mulher, 87 anos)

Gravataí (homem, 56 anos)

Gravataí (homem, 63 anos)

Gravataí (homem, 60 anos)

Guaíba (homem, 58 anos)

Guaíba (homem, 74 anos)

Itaqui (homem, 53 anos)

Lagoa Vermelha (mulher, 59 anos)

Marau (homem, 86 anos)

Montauri (mulher, 89 anos)

Novo Xingu (homem, 77 anos)

Pinheiro Machado (homem, 75 anos)

Porto Alegre (homem, 83 anos)

Porto Alegre (homem, 77 anos)

Porto Alegre (homem, 81 anos)

Porto Alegre (homem, 76 anos)

Porto Alegre (homem, 82 anos)

Porto Alegre (mulher, 97 anos)

Porto Alegre (mulher, 89 anos)

Porto Alegre (homem, 82 anos)

Porto Alegre (homem, 84 anos)

Porto Alegre (homem, 86 anos)

Porto Alegre (mulher, 63 anos)

Santa Maria (mulher, 83 anos)

Santo Antônio da Patrulha (homem, 73 anos)

Santo Antônio da Patrulha (mulher, 80 anos)

São Lourenço do Sul (homem, 90 anos)

Tavares (homem, 87 anos)

Tramandaí (mulher, 87 anos)

Tramandaí (mulher, 66 anos)

Vacaria (homem, 64 anos)

Vera Cruz (mulher, 85 anos)

Viamão (mulher, 107 anos)