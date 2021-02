RS registra 54 novos óbitos e tem mais quase 6 mil contaminados pela Covid-19 em 24h

publicidade

O Rio Grande do Sul registrou, nesta quarta-feira, 54 óbitos e 5.949 infectados pela Covid-19, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SES). Com os dados do boletim publicado nesta tarde, o RS soma 574.012 casos do coronavírus e 11.169 mortes desde o começo da pandemia. Os óbitos contabilizados hoje ocorreram entre 9 de janeiro e 10 de fevereiro.

Segundo a pasta, do total de contaminados, 549.438 estão recuperados e 13.347 seguem em acompanhamento. A taxa de ocupação nos leitos de UTI da rede estadual está em 73,9%, com 1.977 pacientes em 2.674 vagas disponíveis.

Conforme o painel de vacinação da SES, 247.583 doses já foram aplicadas no Rio Grande do Sul. Nesta quarta, o Estado começou a segunda fase do plano de imunização, aplicando as doses em idosos com idade acima de 85 anos.

Óbitos reportados pela SES:

Alegrete (homem, 75 anos)

Alvorada (homem, 84 anos)

Cachoeira do Sul (homem, 59 anos)

Camaquã (mulher, 82 anos)

Camaquã (homem, 77 anos)

Campinas do Sul (mulher, 64 anos)

Canoas (homem, 60 anos)

Canoas (mulher, 80 anos)

Canoas (mulher, 71 anos)

Canoas (mulher, 80 anos)

Canoas (mulher, 69 anos)

Canoas (homem, 75 anos)

Canoas (mulher, 66 anos)

Carlos Barbosa (mulher, 73 anos)

Caxias do Sul (mulher, 96 anos)

Erechim (mulher, 89 anos)

Farroupilha (mulher, 84 anos)

General Câmara (homem, 78 anos)

Gramado (homem, 88 anos)

Gravataí (homem, 77 anos)

Gravataí (homem, 48 anos)

Gravataí (homem, 57 anos)

Gravataí (homem, 56 anos)

Montenegro (homem, 85 anos)

Novo Hamburgo (mulher, 58 anos)

Novo Hamburgo (homem, 55 anos)

Panambi (homem, 59 anos)

Parobé (mulher, 72 anos)

Pelotas (homem, 64 anos)

Pelotas (homem, 80 anos)

Porto Alegre (homem, 49 anos)

Porto Alegre (homem, 82 anos)

Porto Alegre (mulher, 60 anos)

Porto Alegre (homem, 49 anos)

Porto Alegre (mulher, 62 anos)

Porto Alegre (mulher, 70 anos)

Porto Alegre (mulher, 73 anos)

Porto Alegre (mulher, 91 anos)

Porto Alegre (mulher, 90 anos)

Porto Alegre (homem, 87 anos)

Porto Alegre (homem, 58 anos)

Porto Alegre (homem, 87 anos)

Porto Xavier (homem, 88 anos)

Quaraí (homem, 69 anos)

Santa Maria (homem, 46 anos)

Santa Rosa (homem, 83 anos)

Santo Ângelo (mulher, 72 anos)

São Gabriel (mulher, 66 anos)

São Leopoldo (homem, 59 anos)

Selbach (homem, 75 anos)

Silveira Martins (homem, 85 anos)

Taquara (mulher, 47 anos)

Taquara (homem, 81 anos)

Uruguaiana (homem, 68 anos)