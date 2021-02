RS registra 72 novos óbitos e se aproxima de 11,5 mil mortes pela Covid-19

publicidade

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) reportou nesta quarta-feira o registro de 72 novas mortes por Covid-19. A pasta também somou outros 1.933 novos casos confirmados no Rio Grande do Sul. De acordo com a SES, os óbitos acrescentados hoje ocorreram entre 3 e 17 de fevereiro. Agora, o Estado passa a ter 11.479 fatalidades relacionadas ao coronavírus, além de 590.134 infectados desde o início da pandemia. Pelas contas da secretaria, 96% dos casos já são considerados recuperados.

A taxa de ocupação de leitos de UTI em Geral no Estado é de 79,3% nesta terça-feira, conforme os dados da SES. Dos 2.674 leitos, 2.121 estão ocupados.

Em meio a falta de doses em algumas regiões do Brasil e do Estado, a imunização contra a Covid-19 segue ocorrendo na maior parte do RS. Até esta quarta-feira, 360.476 pessoas já receberam a primeira dose da aplicação e 8.993 já tiveram a segunda aplicação. Segundo a SES, o Rio Grande do Sul recebeu 704.400 doses. Mais 300 mil doses devem chegar na próxima semana.

Óbitos registrados pela SES

Alvorada (homem, 60 anos)

Arroio do Sal (homem, 88 anos)

Arroio dos Ratos (mulher, 82 anos)

Bagé (mulher, 64 anos)

Bagé (mulher, 61 anos)

Cachoeira do Sul (homem, 38 anos)

Cachoeirinha (homem, 74 anos)

Campo Bom (homem, 37 anos)

Campo Bom (homem, 62 anos)

Canela (mulher, 69 anos)

Canela (homem, 81 anos)

Canela (mulher, 83 anos)

Caseiros (homem, 73 anos)

Caxias do Sul (mulher, 66 anos)

Caxias do Sul (mulher, 90 anos)

Caxias do Sul (homem, 73 anos)

Caxias do Sul (mulher, 60 anos)

Estância Velha (homem, 86 anos)

Esteio (homem, 76 anos)

Flores da Cunha (mulher, 78 anos)

Gramado (homem, 69 anos)

Gramado (mulher, 86 anos)

Gramado (homem, 73 anos)

Gravataí (mulher, 44 anos)

Gravataí (homem, 64 anos)

Guaíba (homem, 59 anos)

Guaporé (homem, 76 anos)

Ijuí (mulher, 87 anos)

Ijuí (homem, 80 anos)

Novo Hamburgo (mulher, 65 anos)

Novo Hamburgo (homem, 68 anos)

Novo Hamburgo (mulher, 85 anos)

Novo Hamburgo (mulher, 78 anos)

Passo Fundo (mulher, 96 anos)

Passo Fundo (homem, 76 anos)

Portão (mulher, 66 anos)

Porto Alegre (mulher, 89 anos)

Porto Alegre (mulher, 73 anos)

Porto Alegre (mulher, 91 anos)

Porto Alegre (mulher, 66 anos)

Porto Alegre (homem, 82 anos)

Porto Alegre (homem, 78 anos)

Porto Alegre (mulher, 105 anos)

Porto Alegre (mulher, 86 anos)

Porto Alegre (mulher, 62 anos)

Porto Alegre (homem, 86 anos)

Porto Alegre (mulher, 96 anos)

Porto Alegre (homem, 60 anos)

Santa Maria (homem, 92 anos)

Santa Maria (mulher, 74 anos)

Santa Maria (homem, 33 anos)

Santa Maria (mulher, 82 anos)

Santa Maria (mulher, 70 anos)

Santa Rosa (mulher, 40 anos)

São Borja (homem, 56 anos)

São Borja (mulher, 68 anos)

São Borja (homem, 51 anos)

São José do Sul (mulher, 98 anos)

Sapiranga (homem, 48 anos)

Sapiranga (mulher, 87 anos)

Sinimbu (homem, 62 anos)

Taquara (homem, 59 anos)

Taquara (homem, 41 anos)

Taquari (mulher, 86 anos)

Taquari (homem, 73 anos)

Três Cachoeiras (mulher, 86 anos)

Vacaria (mulher, 72 anos)

Venâncio Aires (mulher, 87 anos)

Veranópolis (homem, 80 anos)

Viamão (mulher, 70 anos)

Viamão (mulher, 59 anos)

Vista Alegre (homem, 75 anos)