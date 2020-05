RS registra cinco mortes nas últimas 24 horas por Covid-19, e número chega a 144

publicidade

A Secretaria Estadual de Saúde divulgou nesse domingo os números da pandemia do novo coronavírus no Rio Grande do Sul. De acordo com o órgão, nas últimas 24 horas, foram registradas cinco mortes, elevando o número total para 144 no Estado.

Os óbitos foram contabilizados em Lajeado (mulher, 90 anos); Santa Maria (mulher, 36 anos); Canoas (mulher, 90 anos); Passo Fundo (mulher, 89 anos) e Trindade do Sul (mulher, 70 anos). O Estado também registrou 14 novos casos confirmados de Covid-19.

O número estimado de pacientes curados no RS é de 2.175 (58,2% dos casos). A atualização teve ainda exclusão de outros 13 casos que haviam sido divulgados como positivos na última sexta-feira. Os motivos para isso são equívocos no preenchimento das fichas por parte dos municípios ou duplicidade nas informações. Eles referem-se a casos que estavam atribuídos a Lavras do Sul (8), Feliz (2), Hulha Negra, Maratá e Tramandaí.