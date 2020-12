RS registra mais de 5,8 mil infectados e 70 novas mortes por Covid-19 nesta quinta-feira

publicidade

Os números registrados nesta quinta-feira expõem o cenário de nova alceração da pandemia de coronavírus em solo gaúcho. O boletim mais atualizado da Secretaria Estadual de Saúde reportou 70 novas mortes por Covid-19, ocorridas entre 8 de novembro e 3 de dezembro. Também nas últimas 24 horas, a pasta divulgou 5.882 novos infectados pela doença, fazendo com que o volume total, desde o início da pandemia, ultrapasse 337 mil casos confirmados. Deste total, 92% estão recuperados e 6% em acompanhamento médico.

Nos últimos dias, os números sobre a coronavírus registrado pela SES mostram uma estabilização de índices que antes foram constatados no pico da pandemia no Estado. Na terça-feira, foram registrados 87 novas mortes e 4,5 mil infectados. Já ontem, foram 74 novos óbitos e 4,9 mil infectados, informados pela pasta. O cenário vem acompanhado de alertas por parte do governo estadual e especialistas, além de decretos mais restritivos para a circulação – de maior cuidado epidemiológico.

A taxa de ocupação de leitos de UTI no Estado é de 80,5% nesta quinta-feira. De acordo com o painel de hospitalizados, coordenado pela SES, há 2.991 pacientes internados com confirmação ou suspeita da doença. Contudo, esse número pode ser ainda maior visto que 17 hospitais estão com dados em atraso no sistema de monitoramento.

O Rio Grande do Sul registrou hoje 5.882 novos casos da #COVID19.



Foram confirmados mais 70 óbitos, ocorridos entre 8 de novembro e 3 de dezembro.



Total de casos confirmados: 337.003

Óbitos: 7.043

Recuperados: 308.947 (92% dos casos)https://t.co/ZxiPeaLhKP#coronavirus pic.twitter.com/1yb4j5b81t — Secretaria da Saúde (@SES_RS) December 3, 2020

Óbitos registrados pela SES

Alegrete (homem, 77 anos)

Alvorada (mulher, 59 anos)

Aratiba (mulher, 77 anos)

Arroio do Meio (homem, 68 anos)

Bom Jesus (homem, 57 anos)

Bom Retiro do Sul (mulher, 59 anos)

Cachoeira do Sul (mulher, 86 anos)

Canoas (mulher, 89 anos)

Canoas (homem, 66 anos)

Caxias do Sul (mulher, 72 anos)

Caxias do Sul (homem, 52 anos)

Caxias do Sul (mulher, 80 anos)

Coxilha (mulher, 81 anos)

Cruz Alta (mulher, 72 anos)

Cruz Alta (mulher, 82 anos)

Cruz Alta (homem, 82 anos)

Entre Rios do Sul (mulher, 42 anos)

Entre-Ijuís (mulher, 82 anos)

Espumoso (mulher, 75 anos)

Esteio (mulher, 76 anos)

Esteio (mulher, 69 anos)

Giruá (homem, 76 anos)

Gramado (homem, 64 anos)

Gravataí (mulher, 62 anos)

Gravataí (homem, 58 anos)

Gravataí (mulher, 57 anos)

Gravataí (homem, 60 anos)

Guaíba (mulher, 75 anos)

Ijuí (mulher, 71 anos)

Ivoti (homem, 72 anos)

Mormaço (homem, 76 anos)

Novo Hamburgo (mulher, 80 anos)

Novo Hamburgo (mulher, 73 anos)

Parobé (mulher, 29 anos)

Passo Fundo (homem, 87 anos)

Pelotas (homem, 90 anos)

Piratini (mulher, 93 anos)

Porto Alegre (homem, 45 anos)

Porto Alegre (homem, 49 anos)

Porto Alegre (homem, 88 anos)

Porto Alegre (mulher, 62 anos)

Porto Alegre (homem, 85 anos)

Porto Alegre (homem, 78 anos)

Porto Alegre (homem, 75 anos)

Porto Alegre (mulher, 78 anos)

Porto Alegre (homem, 85 anos)

Porto Alegre (homem, 64 anos)

Porto Alegre (mulher, 79 anos)

Porto Alegre (mulher, 80 anos)

Porto Alegre (homem, 92 anos)

Rio Grande (homem, 82 anos)

Rosário do Sul (mulher, 74 anos)

Santa Rosa (mulher, 68 anos)

São Leopoldo (homem, 64 anos)

São Leopoldo (mulher, 67 anos)

São Leopoldo (mulher, 74 anos)

São Leopoldo (homem, 72 anos)

São Leopoldo (mulher, 59 anos)

São Leopoldo (homem, 69 anos)

São Leopoldo (homem, 42 anos)

Sapiranga (homem, 82 anos)

Sapiranga (homem, 73 anos)

Sapucaia do Sul (mulher, 67 anos)

Tavares (homem, 81 anos)

Tramandaí (mulher, 34 anos)

Tramandaí (mulher, 58 anos)

Tramandaí (homem, 56 anos)

Tramandaí (mulher, 58 anos)

Três Coroas (homem, 72 anos)

Viamão (mulher, 69 anos)