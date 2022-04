RS registra sete mortes por Covid-19 no feriado de Sexta-feira Santa

publicidade

O Rio Grande do Sul registrou sete óbitos pela Covid-19 nesta sexta-feira, refletindo uma diminuição nos casos em razão do feriado. Ao todo, 39,2 mil pessoas faleceram pela doença no Estado, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES). O número de casos da Covid aumentou em 2.441 em 24 horas, elevando o total para 2.308.427 confirmações. Já as internações em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no RS somaram 84 pacientes, mesmo número registrado na quinta-feira, quando houve o menor índice desde 5 de maio de 2020.

A taxa de ocupação de UTIs em geral no Estado ficou em 66,7%, ou 1.736 pacientes para 2.602 leitos. Casos suspeitos de Covid-19 ou outras síndromes respiratórias agudas graves no RS somaram 48 pessoas. As internações em leitos clínicos de pacientes confirmados com a Covid-19 caíram para um contingente de 221 pessoas, depois de três dias seguidos de alta. Ao todo, 2.259.258 (98%) dos pacientes contaminados estão recuperados e 9.843 (menos de 1%) estão em acompanhamento médico.

A letalidade aparente do vírus entre a população gaúcha é de 1,7%, e a mortalidade está em 344,5 a cada 100 mil habitantes. Já em Porto Alegre, a ocupação registrada nas UTIs foi de 86,02%, ou 609 pacientes para 720 leitos operacionais, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Foi uma queda em relação ao dia anterior. Deste total, 43 pessoas estavam internados em leitos de UTI, outros dois eram suspeitos e não havia pessoas aguardando leito. O Hospital Ernesto Dornelles estava acima de sua capacidade, com 142,5% de lotação.

Veja Também