RS se aproxima de 200 casos confirmados de varíola do macaco

Já se aproxima de 200 o número de casos de varíola do macaco no Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou 169 infecções registradas no Estado. Segundo o boletim, a pasta também investiga 239 casos suspeitos.

Porto Alegre já contabiliza 92 casos. A doença também foi registrada em Alvorada (1), Bagé (1), Cachoeirinha (1), Campinas do Sul (1), Campo Bom (3), Canoas (16), Carlos Barbosa (1), Caxias do Sul (4), Estância Velha (1), Esteio (1), Farroupilha (1), Garibaldi (3), Gramado (3), Igrejinha (3), Ijuí (1), Ivoti (1), Marau (1), Monte Belo do Sul (1), Morro Reuter (1), Nova Petrópolis (1), Novo Hamburgo (10), Parobé (1), Passo Fundo (1), Pelotas (1), Rio Grande (1), Santa Maria (1), Santo Ângelo (1), São Leopoldo (2), São Marcos (1), Sapiranga (2), Uruguaiana (2) e Viamão (8).

Vacina deve chegar ao Brasil este mês

O primeiro lote de vacinas contra a varíola do macaco deve chegar ainda este mês ao Brasil, afirmou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A negociação, feita com o laboratório dinamarquês Bavarian Nordic, conta com a intermediação da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). Nessa primeira leva, devem estar disponíveis 50 mil imunizantes, os mesmos utilizados para o combate da varíola. De acordo com o ministro, as vacinas não são para toda a população, e sim para grupos específicos.