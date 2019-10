RS segue com tempo chuvoso nesta quinta-feira

publicidade

Áreas de maior instabilidade devem avançar pelo Rio Grande do Sul no decorrer desta quinta-feira. Somado a chuva, presente no Estado deste o início da semana, o dia também terá intensa nebulosidade em todas as regiões.

De acordo com a MetSul Meteorologia, são esperadas para esta quinta-feira nuvens carregadas que devem provocar chuva forte e intensa em curtos períodos. Não está descartada a presença, ainda, de tempestades localizadas com vendavais e granizos, principalmente na região Metade Norte.

As temperaturas no RS permanecem amenas com mínimas acima dos 14ºC e máximas que não ultrapassam os 30ºC. A maior máxima deve ser registrada em Santa Rosa com 28ºC. Já Porto Alegre e região Metropolitana devem ter máximas em torno dos 22ºC e mínimas em 24ºC.

A região do Sul e Extremo Sul devem registrar temperaturas mais baixas. A cidade de Rio Grande, por exemplo, deve ter máxima de 19ºC e mínima de 17ºC nesta quinta-feira. Ainda de acordo com a MetSul, a chuva deve se afastar totalmente do Estado apenas a partir do próximo sábado.

Mínimas e máximas

Torres 18ºC / 22ºC

Caxias do Sul 16ºC / 22ºC

Erechim 17ºC / 24ºC

Uruguaiana 18ºC / 22ºC

Pelotas 17ºC / 20ºC

Chuí 16ºC / 19°C