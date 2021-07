RS supera 31,7 mil mortes por Covid-19

publicidade

Com 23 óbitos nas últimas 24 horas, o Rio Grande do Sul passou a registrar, neste domingo, 31.709 mortes em decorrência do coronavírus. O boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES) também reportou 627 novos contaminados, totalizando 1.230.739 casos confirmados. Deste total, 96% estão recuperados e 1% em acompanhamento médico.

Na tarde deste domingo, a taxa de ocupação das UTIs era de 81,4%. Ao todo, eram 2.773 pacientes em 3.407 leitos para casos graves. Maior sobrecarga está sobre os leitos privados com lotação de 92%. Contudo, estes dados podem ser maiores visto que 80 dos 301 hospitais gaúchos mantêm dados atrasados no sistema de monitoramento da SES.

