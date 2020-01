RS tem 4 mil clientes sem luz desde quarta-feira

publicidade

O levantamento mais recente da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), divulgado na noite desta sexta-feira, aponta que 4 mil clientes ainda estão sem luz em suas residências desde a última quarta-feira. Destes, metade está concentrada na região Metropolitana e a outra em Porto Alegre. O boletim divulgado pela estatal no início da manhã de hoje mostrava que 10 mil clientes estavam sem o abastecimento de energia elétrica.

A RGE informou, na manhã desta sexta-feira, que o fornecimento de energia aos clientes foi normalizado em toda sua área de concessão. A falta de luz atingiu diversos municípios em razão do forte temporal que afetou o Estado no fim da tarde de quarta-feira. No auge da falta de luz, 227 mil clientes ficaram sem energia.