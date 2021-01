RS tem mais de 210 mil pontos sem luz após temporal

publicidade

O Rio Grande do Sul tem mais de 210 mil pontos sem luz no começo da manhã desta quinta-feira após a passagem do temporal por cidades das regiões Sul, Litoral Sul, Centro-Sul e Metropolitana. A situação mais crítica de falta de energia elétrica é no Sul, onde há 80 mil locais sem abastecimento, segundo informações da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE).

O problema está presente em menor escala no Litoral Sul, com 8 mil clientes sem luz, no Centro-Sul, com 14 mil, e na região Metropolitana onde há 30 mil pontos sem energia.

Já na região Metropolitana, a cidade de Porto Alegre está com falta de abastecimento em 15 mil locais. A CEEE informou que tem equipes nas ruas para solucionar problemas. Árvores que caíram romperam redes, além de postes que ficaram danificados em função da chuva e dos ventos. Ainda não há prazo para a normalização do fornecimento da luz.

Na área da RGE, 71 mil clientes estão sem fornecimento, a maioria na região Metropolitana. Há casos, também, nas regiões Central e Fronteira. A empresa informa que está trabalhando nos consertos da rede para restabelecer a energia no menor tempo possível.

Outros estragos

O temporal atingiu especialmente Pelotas e Rio Grande. Pelo menos nove casas sofreram danos e foram destelhadas. Nas BRs 392 e 116 o temporal também causou quedas de árvores que chegaram a deixar o trânsito mais lento. Parte das pistas foi obstruída na BR 392, nos kms 89 e 74, e na BR 116, nos kms 523 e 517. Os bombeiros e a Defesa Civil receberam inúmeros chamados nas duas cidades.

Segundo a Estação Meteorológica da Embrapa Clima Temperado as rajadas de vento em Pelotas chegaram a 96km/h. Muitas árvores caíram e pontos da cidade sofrem alagamento. Uma árvore caiu em cima de um carro no bairro Fragata. Ninguém se feriu.

Em São José do Norte, a cidade ficou sem luz e muitas telhas arrancadas. Não há registros de feridos. Em, Piratini, Morro Redondo e Pedras Altas também foram registrados danos.

