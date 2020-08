RS tem segunda-feira de sol, antes de forte aquecimento

publicidade

O Rio Grande do Sul ainda estará sob a influência de um centro de alta pressão nesta segunda-feira. Com isso, a semana começa com mais um dia de sol e tempo firme.

Algumas nuvens aparecem, predominantemente altas do tipo Cirrus, especialmente na Metade Oeste. Faz frio no começo do dia, mas bem menos intenso que nos últimos dias, mas ainda tem chance de gear isoladamente em baixadas das áreas de maior altitude. A tarde será agradável e até um pouco quente no Oeste e no Noroeste do Estado. Tempo ventoso em alguns momentos.

As mínimas rondam os 6ºC em Santana do Livramento e 3ºC em São José dos Ausentes. As máximas, por sua vez, podem chegar 26ºC em Santa Rosa e 27ºC em Uruguaiana. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 10ºC e 24ºC.

A massa de ar frio começou a perder força, mas os gaúchos ainda enfrentaram muito frio à noite no fim de semana. No sábado, mínima de 6ºC negativos em Ausentes e de 1,2ºC na Grande Porto Alegre. Ontem, -3,7ºC em São José dos Ausentes e de 3,2ºC na região metropolitana.

A temperatura sobe muito nesta semana e vai fazer até calor, em especial no Oeste e no Noroeste do Estado.