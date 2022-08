RS terá frio intenso e temperaturas negativas nesta sexta

publicidade

A sexta-feira será ensolarada e de frio intenso no Rio Grande do Sul devido a uma massa de ar seco e frio de origem polar e de alta pressão atmosférica. No começo do dia, nuvens e instabilidade podem trazer chuva congelada e neve em áreas de maior altitude do Nordeste gaúcho. A previsão é de geada em muitos locais logo cedo, conforme a MetSul.

Grande parte do Estado terá céu claro no decorrer do dia. À noite, logo após o entardecer, já terá geada novamente em alguns municípios. A tarde será fria na maioria das cidades, mesmo com sol. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 5ºC e 14ºC.

Já no começo da noite a temperatura estará perto de 0ºC em algumas localidades de maior altitude. Às 21h, haverá um grande número de locais com menos de 5ºC e algumas, em regiões serranas, com marcas negativas. Com isso, a geada se forma já a partir do começo da noite sobre carros e vegetação em algumas cidades.

A noite gelada precede uma madrugada de frio intenso a extremo. Quase todo o Rio Grande do Sul terá mínimas perto de 0ºC ou negativas ao amanhecer do sábado, com exceção de cidades costeiras e junto às lagoas.

Mínimas e máximas no RS

São José dos Ausentes -4°C / 8°C

Vacaria -3°C / 9°C

Santa Rosa -2°C / 15°C

Santana do Livramento -1°C / 12°C

Caxias do Sul -1°C / 10°C

Cruz Alta 0°C / 13°C

Santa Maria 2°C / 13°C