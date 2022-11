RS terá grandes variações de temperatura e calor à tarde nesta quarta-feira

publicidade

Massa de ar seco irá dominar as condições do tempo, nesta quarta-feira, no Rio Grande do Sul. Ciclone se afastou e com isso o vento perde intensidade e já não interfere na sensação térmica ao ar livre. A expectativa é de um dia ensolarado e de grande amplitude térmica.

O amanhecer terá um pouco de frio, com mínimas entre 5 e 8°C em diversas cidades de maior altitude da Metade Norte. Por outro lado, durante a tarde esquenta rápido e as máximas poderão oscilar entre 32º e 34°C em municípios da Metade Sul e Oeste.

As mínimas rondam os 5ºC em São José dos Ausentes e os 11ºC em Erechim. As máximas, por sua vez, podem chegar a 32ºC em Santa Rosa e 33ºC em Uruguaiana. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 15ºC e 30ºC.

Centro do país terá sequência de temporais

Forte tempestade atingiu a cidade de Brasília no começo da tarde de terça. Já havia chovido no dia anterior. Choveu 20% da média mensal em menos de uma hora e a temperatura despencou 7°C neste período. Essa instabilidade marca o início de uma onda de temporais e chuva forte que irá afetar o Centro do país nesta semana.

Um corredor de umidade irá atuar entre o Amazonas e parte do Sudeste, Centro Oeste e Sul do Nordeste formando uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Esse fenômeno irá formar nuvens de grande desenvolvimento vertical em toda a sua faixa de atuação promovendo uma sequência de dias com chuva forte e temporais.

O sol poderá aparecer em alguns momentos. Modelos atmosféricos indicam que os maiores acumulados deverão se concentrar na Metade Leste de Minas Gerais, no Espírito Santo e no Sul da Bahia. A projeção é de 150 a 300 mm nessas áreas. A Metsul adverte que é alto o risco de transtornos com alagamentos, enchentes e deslizamentos de terra.

Veja Também