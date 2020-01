RS terá instabilidade e calor ameno nesta sexta-feira

publicidade

A primeira sexta-feira do ano será de instabilidade e temperatura amena em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre a sexta-feira será de chuva e sol com mínima de 20ºC e máxima de 27ºC.

Enquanto a região Oeste tem tempo seco, a Metade Leste e pontos da região Sul devem estar cobertas por nuvens. Já pontos da Costa Doce, Litoral, Grande Porto Alegre e parte da Serra devem receber pancadas de chuva ao longo do dia. Segundo a MetSul Meteorologia, o período da tarde e noite deve ser de rajadas de vento moderadas. As máximas mais altas devem ser registradas em São Miguel das Missões, Alegrete, Santa Rosa, Cruz Alta, Santa Maria e Santa Cruz.

A temperatura deve elevar gradualmente nos próximos dias em Porto Alegre chegando a alcançar 36ºC na segunda-feira.

Mínimas e máximas

Torres 20ºC / 26ºC

Caxias do Sul 16ºC / 23ºC

Vacaria 16ºC / 25ºC

Erechim 19ºC / 26ºC

Santa Rosa 18ºC / 33ºC

Uruguaiana 19ºC / 29ºC

Bagé 16ºC / 28ºC

Chuí 18ºC / 24ºC