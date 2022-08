RS terá máximas perto de 30ºC nesta quinta-feira de sol

publicidade

O sol aparece na maior parte do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, com céu claro em diferentes pontos do Estado. O dia começa frio ou ameno, conforme a localidade, e com nevoeiro ou neblina em setores isolados. Já a tarde, com tempo aberto na maior parte dos municípios, será quente.

Conforme a MetSul, muitas cidades gaúchas terão máximas perto de 30ºC. Em Porto Alegre, a temperatura deve chegar até 28ºC.

Contudo, o tempo não estará firme em todas as regiões. O Sul gaúcho terá aumento de nuvens no decorrer do dia, com chuva isolada na região durante a manhã e em mais pontos da tarde para a noite. A instabilidade afeta principalmente os municípios na área entre Jaguarão, Chuí e Taim.

Mínimas e máximas no RS nesta quinta

Bagé 13°C / 26°C

Santa Cruz 14°C / 29°C

Vacaria 7°C / 23ºC

Torres 14ºC / 23°C

Erechim 12°C / 25°C

Cruz Alta 15ºC / 27ºC